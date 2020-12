E

n momentos tan sombríos como los que estamos viviendo no siempre resulta fácil escribir relatos esperanzadores. Si hoy lo consigo, será motivada por un ramo de flores y el mensaje que me envió un amigo el 23 de diciembre.

I

Cuando alguien me escribe, sea quien fuere, lo celebro porque en seguida pienso que esa persona no padece los estragos de la enfermedad y está salvada. Podrás imaginar que tu reaparición ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en este tan cruel 2020, sobre todo porque llevaba tiempo de no saber de ti. La última vez que nos reunimos fue para festejar tu cumpleaños. No diré qué número porque tengo presente que guardas ese dato con mucho celo.

Ya que hemos restablecido la comunicación me gustaría que en tu siguiente mensaje me explicaras a qué se debió tu alejamiento. Fue más que sorpresivo: de un día para otro te esfumaste y años después, en uno de mis peores momentos, reapareces. Lo celebro y para que sepas hasta qué grado ha sido importante tu mensaje, quiero hablarte de sus efectos salvadores sobre mí.

II

No creo ser la única persona a quien la temporada navideña le causa depresión. Aunque me proponga evitarlo siempre la asocio a hechos violentos y tristes, separaciones, rechazos, desavenencias familiares que aún lamento. Aunque he hecho hasta lo imposible por olvidar esas experiencias amargas, resurgen en cuanto aparecen en los mercados los pinos en venta y en los aparadores los santocloses y los trineos de utilería que se deslizan, entre nubes falsas, repletos de adornos y regalos. Comprendo que mi reacción es infantil y aún más mi estrategia para contrarrestarla: pretender que el último mes del año es como otro cualquiera.

Mi habitual estado depresivo navideño se agravó al ver que llegamos a diciembre rodeados de sufrimiento y pérdidas, conscientes de que va deshaciéndose el mundo que conocimos, sin saber qué iremos a construir sobre los escombros.

III

En cierta forma admiré a quienes, en tan adversas circunstancias, se aprestaban a seguir la tradición decembrina mientras que yo, ahora más que nunca, me sentía imposibilitada para hacerlo. Opté por mantenerme lo más lejos posible de todo indicio navideño, despojar a diciembre de su traje encarnado y vestirlo con las ropas de cualquier otro mes.