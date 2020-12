▲ En imagen del 28 de junio de 2001, en Moscú, George Blake, ex espía del MI6 británico que trabajó para la Unión Soviética. Foto Afp

Domingo 27 de diciembre de 2020

Moscú. El británico George Blake, famoso agente doble, falleció ayer a los 98 años de edad. Fue espía de la KGB, organismo de inteligencia de la Unión Soviética (URSS), antes de pasar al Este, y era uno de los últimos testigos vivos de la guerra fría entre el bloque de Europa del Este y Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial.

Blake suministró centenares de nombres de agentes de inteligencia a la KGB, brazo armado del espionaje soviético. Era el último sobreviviente de una generación de agentes dobles británicos que dejaron una gran huella en su época.

Sin embargo, su carrera no tiene nada que ver con la de sus colegas de buena familia, los Cambridge Five, red de ex alumnos de la famosa universidad británica captados en la década de 1930 por la NKVD soviética, antecesora de la KGB.

Nacido en 1922 con el nombre de George Behar en Holanda, de madre originaria de ese país y padre egipcio-británico, el futuro espía llevó en un comienzo una vida disipada que lo llevó a instalarse en El Cairo.

Cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, primero se integró a la resistencia holandesa para después hacerlo en el MI6, servicios de inteligencia exterior británicos. Años después fue hecho prisionero por los norcoreanos durante la guerra en la península asiática.

A partir de esto, narra George Blake, ofreció sus servicios a los soviéticos por decisión propia tras haber sido testigo de bombardeos estadunidenses sobre poblaciones civiles durante este conflicto fratricida.

Para mí, el comunismo consistía en intentar recrear el reino de Dios en la tierra. Los comunistas buscaban hacer realidad lo que la Iglesia había tratado de conseguir mediante las plegarias , explicaba Blake, un devoto protestante. Así llegué a la conclusión de que estuve combatiendo en el lado equivocado .

De regreso a Londres, el ya doble agente concretó su primer gran golpe: reveló a la KGB la existencia de un túnel secreto en Berlín Este, que era utilizado para espiar a los soviéticos.

Poco a poco se convirtió en un manantial de información para sus superiores soviéticos. Por entonces Blake se casó y tuvo tres hijos con una mujer que no sospechó de su doble vida. Luego se mudó a Berlín con su familia, donde afirmó haber delatado a todos los agentes secretos británicos que trabajaban en Alemania. Entre 500 y 600 , según sus propios cálculos.

Se desconoce con precisión cuál fue la suerte de esos agentes, pero Blake aseguró que no fueron asesinados por la KGB. Les decía: les daré esta información bajo la condición de que me prometan que no serán ejecutados .

Blake, según su propio testimonio, cometió imprudencia tras imprudencia, hasta que un doble agente polaco finalmente lo descubrió. Así, Blake admitió ser espía a sueldo de los soviéticos: tras un juicio a puerta cerrada, fue condenado a 42 años de prisión por las autoridades británicas. Pero cinco años después, en 1966, se fugó de la cárcel gracias a una escalara de cuerda junto con sus compañeros de celda: un ladrón irlandés y dos activistas antinucleares.