Domingo 27 de diciembre de 2020, p. 23

Coacalco, Méx., Esmeralda Citlalli Mendoza Ordaz, de 16 años, desapareció en menos de tres minutos el 22 de septiembre pasado en el crucero de la avenida Mexiquense y carretera Coacalco-Tultepec, municipio de Coacalco, donde su padre, Iván Mendoza Rendón, labora de tragafuego y la menor le ayudaba a recolectar las monedas entre los automovilistas.

La menor desapareció alrededor de las 22:30 horas del citado día, en lo que dura un semáforo en rojo y a una distancia de menos de 20 metros de su padre, quien la perdió de vista, pues alistaba su acto. Yo aviento el fuego y ella se va así, y ya no regresó , narró Iván Mendoza, de 33 años.

Nuestra rutina era así: yo saco el fuego y Citlalli me ayudaba a recolectar las monedas , expresó el padre, quien pidió a las autoridades ayuda para encontrar a su hija, cuyo domicilio está en San Pablo de las Salinas, municipio de Tultitlán.

Desde hace 15 años Iván trabaja en el mencionado crucero, de 8 a 11 de la noche, y se hacía acompañar de su hija Citlalli y en algún tiempo de su esposa, Nancy Ordaz, de quien aprendió el oficio.

El 21 de septiembre Citlalli cumplió 16 años; al día siguiente, dijo su padre, ella tenía especial interés en ir a trabajar, pues existía la probabilidad de que sus amigos del crucero le dieran algún regalo o la felicitaran por su cumpleaños.

Quisiera no haber trabajado ese día

“Quisiera cambiar ese día y no haber venido, le hubiera dicho: ‘No hija, no vamos a ir por los regalos que te van a dar’, y mire el regalo que me dieron a mí”, expresó en entrevista Iván Mendoza, quien aún no puede creer cómo toda esa desgracia ocurrió con rapidez.