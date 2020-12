N

iveles y formas de consumo de todos los tipos de energía se explican por estructuras económicas –sectoriales y regionales–, bases tecnológicas, métodos de producción, transporte, comercialización y consumo de bienes y servicios. Por ello, para evaluar la matriz energética y reconocer mejorías posibles, es esencial identificar lo que acontece con los productos finales y las formas de energía requeridas. Y lo que está detrás. Sectorial y regionalmente.

Asimismo, imaginar su posible evolución, los hábitos sociales y políticas públicas a proponer en la promoción y respaldo de máximos y óptimos en eficiencia, limpieza, renovabilidad y bienestar social. Y al menor costo.

Sí, es preciso identificar características y condiciones de la transición hacia una matriz energética superior , en todos estos órdenes.

Al pensar en esto –y gracias a una gentil invitación de dos sólidos investigadores nacionales– asistí a una conferencia en línea ( webinar ) de la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output (SAIO, http://www.shaio.es/).

Miriam Valdés Ibarra y Alejandro Dávila Flores, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (CISE-UA de C), ofrecieron resultados de un sólido trabajo. Costos económicos del cierre de las actividades no esenciales por la pandemia de Covid-19. ¿El objetivo?, cuantificar impactos económicos del cierre de actividades no esenciales como parte de la estrategia gubernamental para mitigar la pandemia por Covid-19 en México. ¿El método?, modelos multisectoriales, construidos con matrices de contabilidad social.

¿Fuente de datos? Matriz doméstica de insumo producto de la economía mexicana a precios básicos, producto por producto, apertura a rama de actividad económica del Inegi.