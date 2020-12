Erendira Palma Hernández

Domingo 27 de diciembre de 2020

Evitar un mayor desembolso por una multa al quedar en el último puesto de la tabla de cocientes, así como ajustar presupuestos ante la crisis por la pandemia de Covid-19 son algunas de las razones que han llevado a siete equipos de la Liga Mx a cambiar de timonel de cara al torneo Guardianes 2021, consideró Rodolfo Fatty Navarro, dirigente de la Asociación de Directores Técnicos y Entrenadores.

El futbol está cuidando mucho sus finanzas en estos tiempos. Hubo cambios, pero la mayoría fueron conforme a las posibilidades reales a la baja en casi todos los clubes por la pandemia , dijo.

Apuntó que estas variantes en el timón se realizaron en clubes con riesgo de quedar en los últimos puestos, así como aquellos que vieron la posibilidad de terminar un vínculo con los entrenadores sin pagar altas sumas de rescisión de contratos.

“Seguramente estas salidas de técnicos se negociaron de una manera muy interesante para no verse afectados los clubes, lo más lógico fue buscar alternativas para no absorber una penalización debido a que ahora no hay liquidez ni la habrá en seis meses.

Recordemos que los estadios estarán cerrados al menos este torneo. Además, la Liga Mx cobra en pesos y paga en dólares, ésa es la disparidad en México.

Destacó que las nuevas contrataciones pudieron tener también una baja de salarios, como parte de los ajustes presupuestales que realizan los planteles para enfrentar la crisis económica.

En Cruz Azul ya no firman a un técnico sólo porque sí. Ahora hacen cierto análisis en las contrataciones, hay presupuestos ya medi-dos de acuerdo con la nueva dirección de la Cooperativa , indicó. Otro caso es el de Luis Fernando Tena, quien llega a Ciudad Juárez y no ganará ni remotamente el sueldo que tenía con Chivas .

Después de haber sido eliminado en las semifinales, Cruz Azul terminó su acuerdo con Robert Dante Siboldi, quien tenía contrato hasta mayo, y el plantel aún está en busca de un entrenador para la temporada que iniciará el 8 de enero.