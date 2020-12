El artículo, que se publicará en la revista Journal of Personality and Social Psychology, examina la sicología de los rituales a través de experimentos que muestran la fuerza con que la gente se siente atraída por las tradiciones. El desafío para las familias que intentan mantenerse seguras durante la pandemia de Covid-19 es cómo alterar los rituales de manera que mantengan sus valores intactos, incluso si no es posible reunirse físicamente.