Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 26 de diciembre de 2020, p. 13

El que se mantenga sin titular al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es un mensaje de que al gobierno federal no le parece importante no sólo este organismo sino también el problema de la discriminación en el país , coincidieron activistas.

Julián Cruzalta, fundador de Católicas por el Derecho a Decidir, destacó que además el golpeteo contra el Conapred es doble, ya que para el próximo año se le asignaron 138 millones 262 mil pesos de presupuesto, 15 por ciento menos que en 2020.

En entrevista, señaló que si bien desde la salida de Mónica Maccise, hace ya seis meses, el consejo ha seguido trabajando con Tania Ramírez, encargada de despacho, esto no basta y preocupa que la no designación de una titular es un mensaje de que al gobierno federal no le interesa y no considera prioritario el asunto de la discriminación .

Recordó que desde agosto pasado las aspirantes a dirigir el Conapred Mónica González, del pueblo cucapá de Baja California; Claudia Morales, wixarika de Jalisco, y Olga Santillana, tepehuana de Durango, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se ha avanzado en la designación .

Cruzalta añadió que de continuar acéfalo el consejo, ante la sociedad se le puede quitar fuerza al trabajo que realiza. Además, dijo, tanto esta situación como el recorte a su presupuesto manifiestan que de alguna manera continúa la idea de desaparecerlo, como se planteó tras la polémica renuncia de Maccise, el 19 de junio pasado.