Sin embargo, pidió a estos partidos que le vayan pensando, porque si lograran ese retroceso, yo no voy a ser cómplice de corrupción, las partidas de moches se acabaron y acudiría a la instancia legal que corresponda, pero no voy a ser cómplice de entrega de sobornos, se acabó el maiceo .

Incluso, citó que en una reunión con el equipo hacendario, realizada la víspera, se le notificó que este año se obtendrán alrededor de cien mil millones de pesos más que en 2019, en términos nominales, y actualmente debemos tener como 400, 500 mil millones (de pesos) en caja, disponibles. Y ya estamos finalizando el año .