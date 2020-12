Néstor Jiménez y José Antonio Román

Tras la aplicación de las primeras vacunas para personal médico el jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esperará turno en el calendario nacional para recibir el antígeno, lo cual podría ser en marzo debido a su edad y a su padecimiento de hipertensión. A la vez, subrayó que su administración no permitiría la distribución del biológico si no contara con todos los elementos para garantizar su seguridad, en tanto que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que menos de uno por ciento de la población es propensa a presentar alergias como reacción a algunas vacunas, pero su tratamiento es sencillo.

El jueves pasado, el mandatario hizo un enlace desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional con los tres sitios donde se realizaron las primeras inoculaciones del fármaco en el Hospital General de México, en el hospital militar de Toluca, estado de México, y en la zona militar de Querétaro.