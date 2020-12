L

as fiestas decembrinas de este año están, sin duda, marcadas por el aumento de contagios y de muertos en todo México por Covid-19, pero no únicamente, pues hay tragedias, desigualdades e injusticias previas a la pandemia que no sólo continúan sin solución, sino que se encuentran en un estado más crítico. La noche del 24 de diciembre, por ejemplo, la población de Magdalena Aldama, en los Altos de Chiapas, volvió a estremecerse por los disparos sobre su territorio, en un contexto de violencia sin límites que para el gobierno federal está solucionado, pero alguien tendría que informarle que durante la Nochebuena las comunidades de Xuxch’ en, Koko’, Juxton y Tselekpotobtik reportaron balazos de alto calibre, a las 17:50, las 19:20 y las 19:53 horas, procedentes de Saclum, Tijera Caridad y El Puente, del lado de Chenalhó, de acuerdo al reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.