Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de diciembre de 2020, p. 25

Saltillo, Coah., Debido al cierre por 28 días de la Casa del Migrante, debido a un brote de Covid-19, decenas de personas que estaban refugiadas en el albergue instalaron un campamento fuera del inmueble, donde pasaron la Nochebuena, expuestos a las bajas temperaturas que afectaron a esta ciudad.

Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del recinto, exhortó a las autoridades municipales y estatales a desarrollar un plan de emergencia para atender a este sector de la población y aseguró que dentro del albergue continúan trabajando bajo riesgo, pues hay personas contagiadas.

No permitir el ingreso es por seguir las instrucciones profesionales de las personas expertas del sector salud del gobierno del estado de Coahuila, quienes pretenden parar la cadena de contagios por Covid-19, que podría incrementar la crisis de salud que ya enfrenta el estado , expresó Carrasco en un comunicado.

La Casa del Migrante cerró sus puertas el 19 de diciembre por instrucciones de la jurisdicción sanitaria, medida que se mantendrá casi un mes, mientras quienes dieron positivo serán atendidos por el propio personal del refugio, con apoyo de médicos voluntarios y de la jurisdicción.

Sin embargo, el flujo de personas no se ha detenido en estas fechas, por lo que, al encontrar las puertas del albergue cerradas, optaron por instalarse en la banqueta, donde duermen expuestos a las inclemencias del tiempo e incluso a las agresiones de pandilleros, quienes los han atacado con palos, armas blancas e incluso a balazos.

Ante esta situación, los migrantes se turnan para velar el sueño de sus compañeros y alertar por si alguien se acerca a molestar.

La mayoría son originarios de Guatemala, Honduras o El Salvador, pero también hay muchos que provienen del sur de México, donde escasean las oportunidades de empleo, más aún a partir de la pandemia.