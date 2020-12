Los competidores tendrán hasta junio para alcanzar marcas, posiblemente en reuniones clasificatorias en Europa, para lo cual podrían también contar con una justa en territorio mexicano, pero la Federación, que tendría que solicitar el aval a la FINA, paró toda actividad y cortó comunicación con los nadadores.

Conseguir la marca A, señaló Melissa, es el plan número uno, y si no se logra por la pandemia, o porque no se puede dar el resultado por cualquier motivo, pues con mi marca B que hice el año pasado estoy a .02 centésimas de segundo, entonces esperemos que se mande una invitación y que el Comité Olímpico Mexicano la acepte para poder asistir a los Juegos Olímpicos , confió la nadadora.