El 4 de abril de 2020, Bob Dylan rompió el silencio desde su casa en el bosque de Woodstock y lanzó, preocupado por la pandemia, un mensaje al mundo: Stay observant, take care y completó su mensaje con la primera de varias piezas que publicó como novela por entregas: Murder Most Foul, donde usa recursos de la balada antigua, como pies yámbicos, trocaicos y dactílicos.

Inscrito entonces en la forma tradicional de la balada anglosajona que consiste en un poema narrativo recitado, no cantado, donde la música va por su lado, creando atmósferas, Dylan demostró, sin que hiciera falta, que pertenece a la estirpe de otros poetas que narran el mundo y recurren al pentámetro yámbico, que es el verso blanco inglés. Los sonetos de Shakespeare están escritos así. Christopher Marlowe usaba también los pies yámbicos, como hizo Allen Ginsberg.

En su nueva obra maestra, lo mejor en discos de todo 2020, el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan realiza un resumen cultural propio de tiempos límite.

Semanas después, Dylan soltó una segunda canción: I Contain Multitudes, para finalmente publicar, en junio, la síntesis de su obra máxima, el álbum Rough and Rowdy Ways, el más bello, intenso, erudito, apasionante, completo de sus 39 álbumes de estudio. Su belleza es monumental.

Este año vio nacer álbumes preciados: el póstumo de Leonard Cohen: Thanks for the Dance; el nuevo de Eliades Ochoa: Vamos a bailar un son; el nuevo disco de Anoushka Shankar: Love Letters, y también el nuevo de su hermana, Norah Jones: Pick Me Off The Floor.

Norah Jones es otra de las pioneras de las nuevas formas de hacer música: al igual que el pianista alemán Igor Levit, instituyó, al mero inicio del confinamiento, la costumbre de improvisar conciertos en vivo desde la sala de su casa todas las noches.

Quedan esos videos entre los momentos más conmovedores de este año de por sí tan pleno de intensidades.

Este año también apareció Mozart y Mambo, proyecto maravilloso de Sarah Willis, una de las mejores ejecutantes de corno francés en el mundo, quien viajó a Cuba para realizar uno de los discos más hermosos, alegres, bailables, gozosos del año, una combinación exquisita de mambo con música de Mozart.

Pese a las cancelaciones de prácticamente todas las acciones conmemorativas por los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, hubo muchas maneras de celebración, entre ellas la quinta grabación que lleva Daniel Barenboim de las 32 Sonatas de Beethoven, el Triple Concierto, con él mismo, Anne-Sophie Mutter y Yo-Yo Ma, una caja de 10 discos con el rescate de uno de los verdaderos conocedores y por ende intérpretes de las sinfonías del maestro de Bonn, el director de orquesta Hermann Scherchen, y el non plus ultra: una caja enorme con las obras completas de Beethoven, edición numerada a cargo de la máxima autoridad discográfica en el tema: Deutsche Grammophon.

Este año también significó el aniversario 45 de uno de los discos referente: el Concierto en Colonia, de Keith Jarrett, quien rompió largo silencio para anunciar que convalece de dos embolias pero no se rinde y para demostrarlo publicó un inédito: Budapest Concert, lo mejor que he grabado .

Salió también este año el nuevo disco de otra leyenda: Pat Metheny: From This Place, para cuyo concierto en el Teatro de la Ciudad nos quedamos con los boletos comprados y en la mano, pues desde entonces están canceladas todas las maneras de escuchar música que tenían que ver con mostrarse en público y privilegiar lo superfluo.

Entre otros beneficios, la pandemia ha depurado también usos y costumbres. Con las nuevas formas de creación y consumo cultural, hoy la música vuelve a estar en el centro del huracán, en el ojo de los ciclones, en los ventrículos, almas, mentes y sobre todo en la atención de los humanos. Hoy la música está más cerca de todos nosotros, más que nunca.

Adiós 2020. Vienen tiempos mejores.

