E

ntre los numerosos materiales musicales que he revisado durante el encierro hay uno particularmente ilustrativo que llegó a mis manos (no, no es cierto, llegó a mi pantalla) por cortesía de mi amigo músico Eugenio Elías. Se trata de un coloquio entre el gran trompetista y educador Wynton Marsalis y el conductor de televisión Maurice DuBois, que se llevó a cabo en 2018 en la sede de esa admirable institución, fundada por Marsalis, que es Jazz at Lincoln Center, en el contexto de una actividad denominada Essentially Ellington, título que se explica por sí solo. Durante el diálogo entre Marsalis y Dubois se habló, claro, del enorme Duke Ellington y de la poderosa y duradera herencia que dejó en el mundo de la música. Se habló también de la trayectoria musical y humanista de Wynton Marsalis, con especial énfasis en la indeclinable ética de trabajo que, desde muy pequeño, le inculcó su padre, Ellis Marsalis. Y en un momento especialmente significativo del diálogo, se habló del deplorable estado actual de la música popular, un tema particularmente cercano a Wynton Marsalis por lo que implica en el contexto de su infatigable labor educativa y de divulgación. He aquí lo esencial de lo dicho por Marsalis sobre el asunto:

Creo que vivimos en una época de absurdo absoluto en la música. La vulgaridad, la obscenidad, la ignorancia, el cinismo, la explotación de estereotipos. Lo he venido diciendo desde que estaba en la secundaria; lo veo, lo creo, me encuentro con ello, lo escucho, enseño a los niños. Hemos cometido un error, lo he dicho y lo sigo diciendo, sin importar si alguien me escucha: no podemos dar este nivel de basura a niños de 11 o 12 años en videos, en música, como en una ojiva nuclear que transporta esa basura. Simplemente no debemos, es un error y está teniendo frutos terribles; está ocurriendo desde los 80. No todo puede estar a la venta, no todo puede ser un producto, pero eso es precisamente lo que estamos haciendo, y si lo seguimos haciendo, no va a rendir buenos frutos.