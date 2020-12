Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. 10

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cometió ninguna infracción cuando en una gira por Baja California y en una conferencia de prensa posterior, aludió la alianza electoral de PRI y PAN.

Al resolver una impugnación de la oposición, los magistrados determinaron que en las manifestaciones del mandatario no se advirtió posicionamiento alguno para favorecer o perjudicar candidaturas o partidos, además de que las ruedas de prensa con sus preguntas y respuestas, están amparadas por la libertad de expresión.

Lo que se dijo en Baja California no tiene connotaciones electorales directas, puntualizaron.

En la sala regional especializada también se analizó una queja del PAN por las conferencias mañaneras de López Obrador. Los jueces consideraron inexistente la promoción personalizada que se atribuye al mandatario y a su vocero, pues no se advierte una exaltación de su figura que permita calificar los ejercicios comunicativos como simulaciones o mecanismos velados de promoción. No hay vulneración al principio de imparcialidad, no se observan manifestaciones tendientes a influir en las preferencias electorales, como señalar candidaturas o exponer programas de partidos, y tampoco hay un uso indebido a recursos públicos, añadieron en sesión pública.