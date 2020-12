De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. 8

El PAN y el PRD criticaron los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió a que la alianza electoral de la oposición es para quitar el presupuesto a los pobres y pidieron que no amenace al país, no le mienta y, sobre todo, no viole más la Constitución con sus declaraciones .

La Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul se dirigió al mandatario para indicar que no se preocupe por nosotros y se ocupe mejor por resolver la crisis a la que está llevando al país por todas sus malas decisiones .