Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. 8

El PAN, PRI y PRD –que formaron una coalición en materia electoral– representan al antiguo régimen, ahora se quitan máscaras, se abrazan y formalmente se agrupan para defender el antiguo régimen y los privilegios , consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al preguntarle sobre el que habrá de ser el comportamiento de las autoridades federal, estatales y municipales, reiteró que nadie deberá intervenir ni usar el presupuesto público para repartir despensas ni comprar conciencias, y adelantó su propósito de enviar cartas a los gobernadores con el fin de evitar violaciones al proceso.

En su conferencia matutina, el mandatario expuso su postura ante esa asociación electoral opositora, que tan sólo entre priístas y panistas carga el peso de 80 años de gobiernos , cuya acción heredó pobreza, violencia y deterioro de instituciones públicas esenciales en materia de salud y educación.

Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos, lo que significó la política neoliberal: el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia. Es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, tiene que ver con grupos de intereses creados: los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que hacerlo, los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no los hacen, todos los que recibían subvención en medios de información y ahora no están recibiendo, no está a un pensamiento conservador y el que nos vean como comunistas, populistas, paternalistas; existe también mucha gente así y todos merecen nuestro respeto.

También por los intereses y la personalidad de los promotores de la coalición (entre ellos Claudio X. González), el Presidente denunció: “Yo lo que creo, que el grupo que denomina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, pues lo que quieren, lo que más les importa es quitarnos el presupuesto. Lo que les importa –además ellos mismos lo han expresado– es que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados.