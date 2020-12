Otros señalaron que no fue fácil tomar la decisión de viajar a la capital del país, ya que tienen familia, pero hay que salvar vidas y apoyar a los pacientes infectados , comentó Jorge Luis Torres, enfermero de Jalisco.

A su arribo, el personal de salud portaba banderas de México y pancartas. Una de ellas con la leyenda: Aquí viajan los héroes de la salud del #IMSSQuintanaRoo . Algunos de los médicos y enfermeras que decidieron apoyar a sus compañeros del valle de México ante el incremento de contagios, comentaron que son momentos muy críticos, pues hay gente que no entiende que debe quedarse en casa .

Sánchez Castro destacó que el personal de salud del valle de México está cansado, desgastado, porque no ha parado desde el inicio de esta pandemia y el número de contagios sigue aumentando, por eso fue tan importante fortalecer este espíritu de que somos parte de un mismo IMSS y que estamos para apoyarnos.

Agregó que todo el personal de salud procedente de Yucatán “son compañeros que vienen con todas las ganas, pues cuando se solicitó el apoyo fueron los primeros en levantar la mano y decir ‘aquí estoy’, por lo que vienen con toda la actitud”.

La especialista subrayó que en los 17 años de servicio en el IMSS es el reto más grande que he vivido, y no se compara con lo que enfrentamos hace más de 10 años con la epidemia de influenza, porque contra el Covid-19 no hay ningún medicamento o tratamiento que haya resultado realmente efectivo .

Con la llegada de la vacuna contra esta enfermedad, dijo, apenas vemos un poco luz que nos da esperanza, es un gran logro para el mundo y para México el que podamos tenerla, pero no por eso debemos descuidarnos .