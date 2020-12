Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que lo que más le preocupa y ocupa en este momento es la pandemia de Covid-19, ya que sí ha afectado mucho . A la vez, recordó que la custodia de las vacunas contra el coronavirus correrá a cargo de las fuerzas armadas. Las primeras inmunizaciones, subrayó, serán destinadas al personal médico no sólo de la Ciudad de México y Saltillo, sino también de las regiones aledañas.

Confió en que al concluir el primer cuatrimestre de 2021 haya sido vacunado todo el personal médico de hospitales Covid del país, así como los adultos mayores, y comiencen a recibirla pacientes con enfermedades crónicas.

El mandatario hizo un balance de 2020, en el que apuntó que su prioridad y lo más difícil en este momento es la emergencia sanitaria.

Lo que más me preocupa y ocupa es la pandemia, en eso estamos, porque sí ha afectado mucho y esperemos que ya con la vacuna podamos controlarla, y eso es lo que deseo para el año próximo, que ya no se siga enfermando la gente, que no se sigan perdiendo vidas, que es lo que más me duele , señaló ayer en conferencia de prensa.

Aunque reiteró su confianza en que tras el arribo del primer lote de vacunas su aplicación avance a lo largo de los próximos meses, volvió a hacer un exhorto a la población a seguir cuidándose.