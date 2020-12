N

i la preocupación por el rumbo que ha tomado el país, ni las condiciones a que obliga una doctrina ideológica, ni mucho menos –el cerebro no les da para tanto– tratar de arrebatarle recursos al gobierno para que los distribuya entre los pobres. Se trata de la salud financiera de un grupo de políticos a los que se les podría acabar la chamba si no le echan montón a Morena.

Está claro: frente a ese peligro, el de quedarse sin dinero, y sin empleo, los miembros más encumbrados de lo que queda del PRI, el resto del panismo en picada y las migajas del PRD acordaron construir un pequeño bote salvavidas con el que puedan transitar en las elecciones. Todos apiñados, como en el Metro.

Sí, se han mezclado, pero cada uno quiere seguir siendo el reyecito de su pequeño imperio en decadencia, lo que explica, en parte, por qué no forman, de una vez, un partido de derecha o de ultraderecha si los financian los X, y es que sí, el motivo de esa unión grosera es, todos lo sabemos, su extrema debilidad.

Las encuestas más recientes, sean ciertas o no –la derecha siempre ha confiado en ellas–, hablan de un nuevo triunfo de Morena en más de 80 por ciento de los puestos que están en juego, cifra lo suficientemente alarmante para que los miembros de cada una de las organizaciones coaligadas supongan que podrían, además –todos juntos– darle algo de credibilidad al grito de fraude que preparan frente a la debacle que viene.

Pero también es el dinero; sólo unidos podrán conseguir las prerrogativas que les permitan sobrevivir, aunque después, inevitablemente, unos atacarán a los otros para quedarse con los tres partidos y formar lo que la ultraderecha X siempre ha soñado: el partido de los patrones, donde sólo los X manden.

Sin embargo, los que hoy se juntaron tienen dinero; no es de ellos, claro, es una especie de préstamo que deberán pagar, ganen o no, porque para los patrones no es capital de riesgo, es un negocio al que hay que sacarle provecho. Ese podría ser parte del contrato con el cual se desempeñan los partidos y sus patrones.