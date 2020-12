Se va de Va por México

Comenzaron las renuncias en los partidos que formaron la alianza Va por México. El ex gobernador de Chiapas, José Patrocinio González Blanco Garrido, renunció a las filas del PRI tras la firma de la coalición electoral que incluye al PAN, el PRD y el nonato México Libre. Los ideales deben de estar por encima de las aspiraciones electorales y no alcanzo a entender cómo es posible que mi partido se alió con el PAN, en claro olvido de nuestra trayectoria ideológica y de las insalvables diferencias que tenemos con ese partido de la reacción , escribió González Blanco, un priísta desde la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, en una carta enviada al presidente del PRI, Alejandro Moreno. Su actitud es pragmática, sabe que hoy el PRI no tiene opción de triunfo y en eso coincido, pero difiero de su actitud y es así porque creo que es el momento de preservar los ideales para constituir una oposición crítica y constructiva, y no ser sólo ser parte y voceros de una vergonzosa alianza de perdedores . Por otro lado, en las filas del PAN se avecina una nueva división.

Nochebuena

Sé que ha habido mejores Navidades que esta. Tal vez habrá lugares vacíos en nuestra mesa, así nos reunamos personalmente o por Internet. Las pérdidas son irremplazables e irreparables. Pero también sé que nos esperan mejores tiempos y que la esperanza es invencible. Les deseo la mejor Nochebuena posible. Un gran abrazo a todas las personas que siguen nuestro trabajo.

Twiteratti

Desde las 10 llegaron las vacunas y yo no veo que baje el nivel de contagios. ¡Este gobierno es un absoluto desastre, carajo! #SeLesDijo

