La maestra Delfina Gómez Álvarez, recientemente nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfrentará un dilema: ser secretaria por dos o por cuatro años. Me explico: su ascendente carrera política, presidenta municipal de Texcoco, ex candidata al gobierno del estado de México, diputada federal, superdelegada y ahora en un puesto que concentra las miradas de la opinión pública nacional, la convierten en la candidata natural para la gubernatura de su entidad en 2023 y en mediadora de los asuntos magisteriales cargada con esa mirada coyuntural.

Carlos César Cárdenas Márquez

Por un ejército para la paz

Un dogma, de acuerdo con el DRAE, es una proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable .

El dogma es un concepto capaz de echar fuertes raíces en el pensamiento humano, de tal manera que se puede convertir en el mayor obstáculo para la transformación. En un tiempo no muy lejano pensar en la redondez de la Tierra podría ser causa de morir en la hoguera. Curar a un enfermo en Sabbath fue razón del repudio dogmático a un gran ser humano. Las ideologías y religiones en general son grilletes del pensamiento, porque se sustentan en dogmas: Buda no era budista, Cristo no era cristiano, Lao-Tsé no era taoísta, Marx no era marxista y Freud no era freudiano.

Los conceptos militar o ejército han estado relacionados a la guerra como si fuera un dogma intocable. Un ejército de guerra en el México actual resulta totalmente fuera de lugar. No creo que Guatemala osare ultrajar con su planta nuestro suelo y una guerra con nuestro vecino del norte no duraría ni media hora.

Tenemos un valioso patrimonio formado por más de 250 mil elementos con un presupuesto cercano a 200 mil millones de pesos, con una gran disciplina y amor a la patria, preparados para una guerra imposible en lugar de ser un valioso aliado para beneficio de la sociedad. ¿por qué no?

La 4T no es simplemente un cambio de mando, es la más profunda transformación porque va al fondo en la estructura de los conceptos y a lo más alto de los valores humanos. México hoy ya es otro. La 4T es re-evolución del pensamiento y rescate de la dignidad para beneficio de todos.

Carlos Noriega Félix

Ofensas en radio

El 21 de diciembre me desplazaba hacia Querétaro. Normalmente, no escucho radio, ni veo televisión. Einstein, Kant; Godel, Descartes; Euler, Shakespeare; Mozart, Pauli; Beethoven, Schrodinger; Kolmogoroff, Dostoyevski; Moshinsky, Elena Garro; Sotero Prieto, der Wiener Philarmoniker; Laplace, Rita Macedo y Carlos Fuentes, en ese orden... y otros más, ocupan mi tiempo. Además, ¿qué le pueden enseñar e informar, a un hombre así, Gómez Leyva, el simulador Loret y López Dóriga? López Dóriga, ayer, a través de las ondas electromagnéticas, propiedad del pueblo de México, insultó a éste, a quien, el presidente Andrés Manuel López Obrador venera y enaltece. López Dóriga ofendió al pueblo de México, por andar en Correo Mayor, en Venustiano Carranza... y por transitividad, ofendió a AMLO.

Peor aún, lo acusó de no ser como Himmler, de no emular a Hoss, el comandante de Auschwitz, por no administrar de manera óptima los crematorios, como en Buchenwald, Birkenau y Auschwitz. (Carta resumida)

Rubén Mares Gallardo