En un año definido por una devastadora pandemia, el mundo perdió a luchadores por los derechos civiles, deportistas y artistas que ayudaron a definir sus géneros.

Muchos tenían un lugar prominente en el imaginario colectivo: Ruth Bader Ginsburg, Kobe Bryant, Maradona, Eddie van Halen, Little Richard, Sean Connery o Christo, pero las restricciones por la enfermedad limitaron las grandes congregaciones para llorarlos en un 2020 cuando más de un millón murieron por coronavirus.

Al iniciar el año, en enero el día 7 falleció Neil Peart, baterista y letrista de la banda canadiense Rush, tenía 67 años.

El 8, Buck Henry, de 89 años, coguionista de El graduado. Como guionista, actor, presentador de Saturday Night Live e invitado a fiestas se volvió superestrella cultural en las décadas de los 60 y 70.

El 26, el basquetbolista Kobe Bryant, de 41 años, murió en un accidente de helicóptero. Fue convocado en 18 ocasiones al Juego de Estrellas de la NBA, ganó cinco campeonatos y fue uno de los más grandes basquetbolistas de su generación durante 20 años con los Lakers de Los Ángeles.

En febrero, el día 5, Kirk Douglas murió a los 103 años. El intenso y musculoso actor del hoyuelo en la barbilla, que protagonizó Espartaco y decenas de películas, ayudó a debilitar la lista negra contra sospechosos de comunismo y se mantuvo como patriarca rebelde en Hollywood durante décadas.

El 11 de ese mes, Joseph Shabalala, fundador de la banda sudafricana Ladysmith Black Mambazo, galardonada con múltiples Grammy. Tenía 78 años.

El día 22, Barbara B Smith, a los 70 años. Fue una de las más importantes modelos negras de Estados Unidos. Abrió restaurantes, lanzó productos para el hogar y escribió libros de cocina.

En marzo, el día 2, James Lipton, de 93 años, falleció de cáncer. Presentó por años el programa de entrevistas Inside the Actors Studio.

El 8, Max von Sydow, a los 90 años. Era un actor conocido por los seguidores del cine de autor a través de su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y más adelante por cinéfilos de todas partes como el sacerdote en el clásico del terror El exorcista.

El 11, Charles Wuorinen, de 81 años, por lesiones ocasionadas en una caída. Ganó el premio Pulitzer de Música en 1970 y compuso las óperas Brokeback Mountain y Haroun and the Sea of Stories.

El 20, Kenny Rogers, a los 81 años. Baladista galardonado con el Grammy que abarcó los géneros de jazz, folk, country y pop con éxitos como Lucille y Lady.

Terrence McNally, 81 años, falleció el día 24 de coronavirus. Fue uno de los más grandes dramaturgos de Estados Unidos, cuya prolífica carrera incluyó las obras ganadoras del Tony ¡Amor! ¡valor! ¡compasión! y Master Class, así como los musicales Ragtime y El beso de la mujer araña.

El 29, el galardonado director de orquesta Krzysztof Penderecki, a los 86 años, uno de los compositores de música clásica contemporánea más populares cuyas obras han sido incluidas en películas de Hollywood como El resplandor y La isla siniestra.

El 30 del mes, Bill Withers. Fue compositor e intérprete de canciones de la década de los 70 que han superado la prueba del tiempo, como Lovely Day y Ain’t No Sunshine. Tenía 81 años.

Novelistas, dibujantes...

Adam Schlesinger, a los 52 años, falleció de coronavirus el primer día de abril. Fue un músico galardonado con el Emmy y el Grammy y famoso por su trabajo con su banda Fountains of Wayne y para la serie de televisión Crazy Ex-Girlfriend.

Honor Blackman, a los 94 años murió el 5 de abril. Potente actriz británica que robó el aliento a James Bond en 007 contra Goldfinger e interpretó a Cathy Gale en Avengers: los vengadores.

El 9 se fue Mort Drucker a los 91 años. Caricaturista de la revista Mad que por décadas se mofó encantadoramente de políticos, celebridades y la cultura pop.

El 10 de abril murió Nobuhiko Obayashi a los 82 años. Fue uno de los cineastas japoneses más prolíficos que retrató los horrores de la guerra.

El cantautor de trova, música folclórica y balada Óscar Chávez falleció a 85 años por coronavirus el 30 de ese mes. Fue conocido por temas como Mariana y La niña de Guatemala, así como por participar en la película Los Caifanes.

En mayo, el día 3, Rosalind Elias, a los 90 años. Mezzosoprano que creó papeles en un par de estrenos mundiales de Samuel Barber y debutó en Broadway a los 81 años.

El 9 de ese mes, Little Richard, tenía 87 años cuando el cáncer de hueso acabó con su vida. Se autoproclamaba Arquitecto del rock and roll cuyo aullido penetrante, piano atronador y elevado copete alteraron la música popular cuando daba a conocer el R&B negro al público blanco.

El día 11, Jerry Stiller, a los 92 años. Hacia el final de su vida interpretó a Frank Costanza en Seinfeld y al suegro en el sótano de The King of Queens.