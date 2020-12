De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020

La medallista olímpica Paola Espinosa reveló que enfrentó uno de los retos más complicados al vencer al Covid-19 aunque sufrió molestias leves al tiempo que su hija Ivana, de tres años de edad, también resultó contagiada del virus.

Al principio no acusé síntomas, pero conforme pasaron los días tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía, del cual fui tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento , publicó en redes sociales.

Relató que después de conocer casos positivos de Covid-19 cercanos a su entorno decidió someterse a la prueba, en la cual se confirmó que era portadora del virus, aun cuando siguió todas las medidas de prevención.