De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. a11

Dos días después de que se anunció su destitución como entrenador del América, Miguel Herrera rompió el silencio y manifestó su descontento por la determinación de la directiva azulcrema; además, consideró que el argumento para despedirlo (el conato de bronca que protagonizó junto con el auxiliar técnico de Los Ángeles FC, Ante Razov, en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf) sólo fue un pretexto para cortar su proceso.

“Ese fue un pretexto, no puedo decir que fue lo de extracancha, porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada. Iba platicando con su técnico (Bob Bradley) cuando el auxiliar (Ante Razov) se acercó, también gritaba no sé qué cosas y le dije ‘voy a calmar a la gente’.

“Yo estaba muy tranquilo, y de repente me jaló el pelo, pero no reaccioné, dije ‘no me puedo equivocar’. A lo mejor en otras épocas le hubiera puesto un golpe, pero son tomas de decisiones que se dan en dos segundos, nos vamos y cuando regreso a la cancha me informan que estoy expulsado”, detalló el Piojo Herrera en entrevista con la cadena Espn.