Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. a10

La victoria de Tigres ante Los Ángeles FC, el pasado martes en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, fue algo muy positivo para el futbol mexicano, pues después de que en ese torneo hubo tantas derrotas de equipos tricolores grandes, como el América y Cruz Azul, este triunfo demuestra la calidad de nuestros clubes , consideró Manuel Lapuente, ex entrenador de la selección nacional.

Asimismo, indicó que este título también es un reconocimiento a la excelente labor del técnico felino Ricardo Tuca Ferretti, quien, dijo, ya se lo merecía, pues ha conformado un buen equipo, en la final lo paró muy bien en la cancha, la verdad me encantó el partido, cómo jugaron, pero sobre todo, la forma en que remontaron el marcador adverso; qué bueno que ganaron, me dio mucho gusto por ellos .

Aunque aplaudió el triunfo (2-1) de los regiomontanos en la Concachampions, el también ex timonel de Tigres advirtió que los equipos mexicanos no deben dormirse en sus laureles, porque ya vimos que los de Estados Unidos están creciendo. Por el momento todavía estamos un poquito arriba de ellos, pero podrían alcanzarnos rápidamente en el nivel futbolístico .

Agregó que en el aspecto económico, hay que recordar que ellos están por encima de nosotros, entonces eso les da amplias posibilidades de traer mejores jugadores que los que se importan aquí, este tema ya es una realidad y los directivos tienen que reflexionar sobre ello. Aunque nosotros tenemos un nivel competitivo bastante bueno, no hay que confiarnos .

El otrora entrenador de equipos como América, Puebla y Necaxa estimó que la única forma de que el futbol mexicano no sea superado por el de Estados Unidos es seguir trabajando y hacerlo de la mejor manera, más organizados. Creo que vamos por buen camino, pero si ponemos un poquito de más atención, simplemente, podríamos llegar a las competencias que deseemos .

Por otro lado, reprobó el plan que anunció recientemente la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de unificar el torneo de la Liga Mx con el de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

“Para mí no es una buena idea, si hacen un torneo entre los mejores cuatro o cinco de cada liga, eso es otra cosa, pero una sola competencia, ¡no!, además ¿por qué? No me cabe en la cabeza esa posibilidad, cada quien tiene su futbol y hay que respetarlo.