Ha sido una sorpresa poder crear versos a partir de la experiencia de convivir estos meses de confinamiento con mis hijos, Benito y Vanessa. Sobre todo, la pequeña me ha hecho aprender de la vida, pues no ha sido fácil encontrarnos a sus tres años y meses. Cuando te topas con niños siendo adulto, vuelves a vivir con ellos tu infancia y ha sido un gran aprendizaje , detalla Lila.

▲ Lila Downs con su esposo, Paul, y sus hijos, Vanessa y Benito. Foto cortesía de la cantante

Ante el anuncio de la llegada de la vacuna estamos muy contentos, y tenemos que comenzar a planear qué sigue. Sobre todo hay que ser más conscientes de cómo afectamos a la Madre Tierra, tratar de dejar de ser consumistas.

Respecto a las nuevas modalidades digitales de difusión de contenidos culturales, la compositora consideró que se dieron propuestas sorprendentes, y vienen cosas muy buenas a partir de ello, como el nexo con comunidades. Si bien las cuestiones técnicas a veces son difíciles, la comunicación a distancia nos ha abierto a tener más contacto entre todos y eso, a futuro, lo veo positivo. No sólo ha sido impresionante el acceso a toda la música, sino también a nuevos públicos .

Con 26 años de carrera artística, que inició como vocalista de un grupo local de percusiones llamado Los Cadetes de Yodoyuxi, la también actriz y productora reflexiona en que “esta pandemia ha hecho que me tenga que enfrentar con mi esencia. Me da un poco de melancolía porque todos nos hemos enfrentado a pérdidas, pero al mismo tiempo agradezco que la vida me dé otra oportunidad. Pienso en lo que he caminado, pero también en todo lo que me falta hacer, y esa idea me causa felicidad.

“Esa esencia mía viene de mi tierra, Oaxaca, y es algo sagrado. Lo aprendí de mi abuela, que fue campesina, cercana a los ciclos de la Madre Naturaleza; ella nos enseñó a tenerle respeto, humildad y mucha fe.

“Porque acercarnos a la naturaleza también es conocer lo profano, pues hay un aspecto cruel en ella, al mismo tiempo que la belleza de sus semillas, que producen frutos. La canción que hoy obsequio al mundo tiene un poco de todo esto.