Jueves 24 de diciembre de 2020, p. 4

El libro Mantén la música maldita, de Carlos Velázquez Perales (Coahuila, 1978), editado por Sexto Piso, exhibe la relación del rock con el autor, desde su juventud cuando escuchaba discos de Blur y esperaba lo nuevo de The Smashing Pumpkins, hasta los conciertos a los que no pudo asistir, como el de Rage Against The Machine o Guns N’ Roses.

“El título incita a conservar la música popular como el rock y su proliferación; ahora todo es más calculado y controlado. Necesitamos revelarnos de ese orden, también contra el streaming, que da esa sensación que no todos necesitan.

En mis crónicas cuento el antes, durante y después de un concierto. Hay caos, empujones; te puedes pelear o enamorarte. Lo que ves en el escenario te inyecta adrenalina que necesitas sacar, si no, no te deja dormir , explica el escritor y melómano en entrevista con La Jornada.

Autor de los libros de cuentos como Cuco Sánchez blues (2004) y La Biblia Vaquera (2009), Carlos Velázquez recibió los premios Nacional de Cuento Magdalena Mondragón en 2005 y el Testimonio Carlos Montemayor 2012.

“La década de los 90 fue la última época dorada del rock, por la gran cantidad de bandas que se encontraban en el espacio radiofónico. Ahora las cosas cambiaron; no lo sabíamos, pero estábamos en la gloria.

“Nirvana retrató el sentir colectivo de esos años como nadie y se manifiesta en su canción Come as you are, en la que expresa ‘ven como tú eres’, una aceptación. Eso ya se perdió, ahora todo es bastante uniforme, parece que el mensaje es ‘ven como yo quiero que seas’”, aclara.