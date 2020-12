Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. 3

Luego de ser reconocido en el extranjero por sus pinturas surrealistas, en las cuales plasma paisajes de su tierra, la Huasteca veracruzana, el pintor Jorge Domínguez Cruz deja la Ciudad de México, donde radicó varios años para promover su obra, y regresa a su comunidad, Mata de Otate, para desarrollar diversos proyectos artísticos, la mayoría financiados por él.

Me armé de valentía y ahora quiero luchar por empoderar a mi gente, porque tenemos que defender nuestra cultura del sometimiento y olvido que hemos padecido por siglos , explica el artista tének (como se nombran en su lengua originaria los huastecos).

En 2017, Domínguez Cruz narró a este diario el furor que coleccionistas alemanes y estadunidenses tenían por sus cuadros, tras un fructífero viaje por Europa, donde fue aplaudido como nunca, sobre todo en Alemania.

Desde entonces, las visitas a su pueblo natal se hicieron frecuentes y ahora radica ahí. Hace unos días, el pintor concluyó un mural en el palacio municipal de Citlaltépec y se encuentra pintando otro en Tamalín, poblados aledaños a su comunidad. También echó a andar, hace un lustro, un festival cultural de fin de año titulado Fiesta Huasteca, que en esta ocasión no será presencial para evitar contagios de Covid-19, sino que se realizará una transmisión en la pagina de Facebook de Mata de Otate (https://www.facebook.com/sanisidro.mata.3), el 26 de diciembre.

Lo que hago es inspirar, motivar y enseñar a los niños, jóvenes y adultos sobre nuestros valores tének, para que todos promovamos el amor y aprecio por nuestras raíces y tenerlos presentes. Eso ayuda a fortalecer el tejido social y nuestra identidad para crear cambios importantes que ayuden al progreso y transformación de nuestros pueblos. El arte y la cultura son armas poderosas , insiste.

En Chontla, municipio al que pertenece Mata de Otate, hay otras 31 comunidades indígenas, explica el pintor, las cuales “están muy descuidadas en el aspecto cultural. Es a ellas a las que me he dedicado a invitar para proyectar nuestras tradiciones como las danzas, nuestra lengua, la gastronomía.