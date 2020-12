Elba Mónica Bravo y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 24 de diciembre de 2020, p. 30

A partir de enero de 2021, el consumidor pagará el costo de los materiales de papel comprimido que sustituirán a los vasos, platos de unicel y productos de plástico de un solo uso, al entrar en vigor las reformas a la Ley de Residuos Sólidos, señaló el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

En entrevista, dijo que el Gobierno de la Ciudad de México debe dar a conocer a los pequeños comerciantes la lista de los proveedores que ofrecerán los nuevos productos, a fin de que conozcan los materiales biodegradables o de uso reciclable y los precios.

Comentó que en promedio el costo de un paquete de platos de papel comprimido es entre 10 y 15 pesos más caro que el de unicel, pero confió en que el precio sea más bajo una vez que se concrete la transición, que tiene que ser suave, no violenta ni a empujones .