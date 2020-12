Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de diciembre de 2020, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los médicos del sector salud provenientes de todo el país que se sumaron a las actividades de hospitales en la Ciudad de México para combatir la epidemia de Covid 19.

En la conferencia matutina, en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó no cerrar los vuelos procedentes del Reino Unido, porque no tendría una contribución específica para reducir el riesgo de contagio .

En una de sus intervenciones, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que no habrá gira por la Ciudad de México durante la semana próxima, para “evitar que haya una aglomeración o que se reúna mucha gente y que pueda haber contagios. Consideré que era mejor suspender la gira por la situación que prevalece, actuar con prudencia, sobre todo por eso, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifi para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos”.

Precisó que no va a salir, y que continuará promoviendo la comunicación con la sociedad desde las conferencias de prensa matutinas. De todas maneras nos vamos a estar comunicando desde aquí todos los días, hasta el 24, incluido también el 31. Vamos a estar informando constantemente .