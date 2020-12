E

l Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Walmart porque presuntamente ha alimentado la crisis del consumo de drogas de la nación al permitir que su red de farmacias surta millones de recetas de opioides, miles de las cuales las autoridades dijeron que eran sospechosas, de acuerdo con el diario The New York Times. La demanda contenida en 160 páginas arguye que la cadena de supermercados sabía que su sistema para detectar recetas ilegítimas era inadecuado y detalla numerosos casos en los que los empleados de Walmart advirtieron a las autoridades federales y a los gerentes de la compañía sobre posibles prescripciones sospechosas. Como una de las cadenas de farmacias más grandes y distribuidores mayoristas de medicamentos en el país, Walmart tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a prevenir el desvío de opioides recetados , dijo Jeffrey Bossert Clark, asistente adjunto de la división civil del Departamento de Justicia, en un comunicado que cita The New York Times. En lugar de eso, durante años, hizo lo contrario: llenar miles de recetas no válidas en sus farmacias y no denunciar pedidos sospechosos de opioides y otros medicamentos colocados por esas farmacias . En ocasiones, los farmacéuticos de Walmart informaron a la Unidad de Cumplimiento en la sede de la compañía en Bentonville, Arkansas, que tenían serias preocupaciones acerca de varios médicos, identificándolos como molinos de píldoras , dice la demanda. Walmart fue fundada por un modesto abarrotero, Sam Walton, a quien se le atribuye la invención del supermercado. Agregó a su tienda departamentos en que vendía diversos productos y a los clientes les gustó hallar todo en un solo lugar, además de los bajos precios. Sus herederos, los hermanos Jim, Rob y Alice Walton, poseen el título de la familia más rica del mundo. A lo largo de los cuatro años del gobierno de Trump, las grandes corporaciones crecieron sin limitaciones. Sin embargo, parece que hay un cambio de línea, porque el Departamento de Justicia también ha abierto un expediente a Google (Alphabet Inc) por actividades monopólicas y tiene en la mira a Facebook.

