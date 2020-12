Una escuela mexicana pospandemia , reto de Delfina Goméz

a profesora Delfina Gómez Álvarez, próxima titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene por delante la importante tarea de impulsar una profunda transformación en esta materia.

La nueva normalidad que suceda a la terrible pandemia, exigirá definir una nueva escuela mexicana que recupere valiosas experiencias y trace las nuevas perspectivas.

Deberá tener las puertas abiertas para todos los niños y jóvenes, sin exclusiones, así como contar con maestros mejor remunerados y mejor preparados.

Esto último requiere de escuelas normales de más alto nivel, así como de una formación continua de los docentes que les permita acceder a los avances de la pedagogía, la tecnología y las ciencias.

La gestión del sistema educativo debe garantizar la amplia participación de los maestros, alumnos, padres y de la comunidad; para lograrlo serán útiles encuentros estatales y un congreso nacional.

Finalmente, un sindicalismo democrático y no corporativo es consustancial al nuevo gobierno.

Movimiento Revolucionario del Magisterio: Iván García Solís, Carlos Terrazo, Jesús Ríos, Araceli Castellanos. Antonio Sánchez, Flor de María Eguía-Lis y Austreberto Román

Piden no cerrar turno vespertino en la UACM-Cuautepec

Las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) han decidido, de manera unilateral, y de espaldas a la comunidad, no considerar el turno vespertino en cuatro carreras del el plantel Cuautepec.

Con lo anterior, niegan la posibilidad de seguir estudiando a cientos de jóvenes que en la actualidad cursan en ese horario, y de los que vengan después.

Es una traición de las autoridades hacia el proyecto de la UACM y a lo más importante de éste: los estudiantes. Este atropello le niega el derecho de estudiar a cientos de jóvenes, implica por lo tanto pérdida de espacios educativos para la juventud.

Exigimos a las autoridades de la UACM que no cierren el turno vespertino, que no cancelen la oportunidad de estudio a cientos de estudiantes. Nada humano me es ajeno

Aldo Hernández, Karina Fuentes, Víctor Apaseo Martínez, María de Jesús Sandoval, Alejandra Rodríguez, Oriana Sánchez, Jordan Fragoso, Rosalín Páez, Andrea Vergara, Ángeles Ramírez y Miguel García

Opina que el Tren Maya no afecta la identidad cultural

Respecto de la opinión del doctor Víctor M. Toledo, publicada ayer en El Correo Ilustrado, quiero vertir las siguentes opiniones:

Su postura es sobre la propuesta confusa del Tren Maya, mediante el rechazo a la imposición del proyecto, porque los estados-nación aplastan las culturas milenarias, invocando al desarrollo social y el crecimiento económico , tildando esto de discurso trillado .

Señala que apenas tenemos como nación 200 años de antigüedad y no debemos imponer un megaproyecto a una cultura milenaria.

Sin embargo, nada se hizo por preservar la cultura de la región en ese tiempo, ni mucho menos durante los tres siglos de coloniaje y saqueo y que sobrevivió a un total de 500 años de diezmar a la población, al dejar una nación desecha por el pillaje y discriminación, profundizado esto en los36 años de neoliberalismo, al que se pretende desterrar con el proyecto de la Cuarta Transformación.