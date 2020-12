Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de diciembre de 2020

Moscú. El presidente Vladimir Putin promulgó ayer modificaciones a la ley que otorga inmunidad vitalicia a los ex mandatarios de Rusia, enmiendas que amplían esas garantías y complican el procedimiento para quitar el fuero en casos de por sí excepcionales.

Por ahora los cambios benefician sólo a su siempre leal colaborador, Dimitri Medvediev, además de ser, según algunos observadores, una medida pensada por y para sí mismo cuando decida dejar el cargo.

A la fecha, se podía someter a juicio a un ex presidente por delitos que éste hubiera podido cometer en el tiempo que despachaba como jefe del Kremlin. A partir de la entrada en vigor de las modificaciones no se le podrá procesar por ningún delito penal o administrativo que haya cometido antes, durante o después de ocupar la presidencia de este país.

La inmunidad se extiende a los familiares más directos de los ex mandatarios, a quienes tampoco se podrá detener, interrogar o juzgar por ningún delito, de igual manera que quedan exentos de eventuales cateos, mientras el procedimiento para retirar el fuero presidencial se ha hecho tan complicado que es casi imposible de concretar: el Parlamento tendría que aprobar que se formule una acusación contra un ex presidente por un delito de alta traición o igualmente muy grave, luego turnar el asunto a la Suprema Corte para que dictamine si procede o no que la Corte Constitucional, a su vez, decida si hay o no elementos suficientes para retirar el fuero.