Agregó que respalda al senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que igualmente es víctima de un posible fraude; está padeciendo las mismas prácticas falaces en Guerrero, donde lleva 40 puntos arriba de su más cercano competidor, pero también le quieren hacer trampa en la elección .

Por separado, Víctor Quintana Silveyra señaló que cuando preguntó a Mario Delgado por qué fue excluido del proceso interno en Chihuahua, su respuesta fue: por razones metodológicas; es decir, porque es muy difícil encuestar a ocho, por eso decidimos encuestar sólo a siete , acusó.