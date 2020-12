Abril del Río

Miércoles 23 de diciembre de 2020

Memo Rojas, el piloto mexicano más exitoso, poseedor de seis campeonatos internacionales, mantiene intacta la meta de lograr la llamada triple corona del automovilismo de resistencia, al que le falta completar en las 24 Horas de Le Mans, tras haber ganado ya las 12 Horas de Sebring y las 24 Horas de Daytona.

Rojas habló de este sueño al presentar el documental Become who you are en el que la productora francesa Virginie Dulauroy entrevera las experiencias del mexicano con las del brasileño Bruno Senna, el francés Jules Gounon y el estadunidense Scott Dixon.

El contexto del filme es justo dentro de las 24 horas de Le Mans, competencia icónica en la que Rojas estuvo cerca de ganar en 2018 y 2019, pero aún la tiene como asignatura pendiente.

La meta no ha cambiado, que es lograr la triple corona del automovilismo , asentó el piloto capitalino durante la presentación.

“Es uno de los motivos por los que me trasladé a Europa, para buscar un triunfo en Le Mans, en el camino hemos estado cerca, incluso ya conseguimos la pole position y liderar la carrera, pero hemos tenido fallas mecánicas. También ya logramos el título en dos ocasiones en estos cuatro años”, señaló el campeón de la European Le Mans en 2017 y 2019.