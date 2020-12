Estoy muy bien, siguiendo al pie de la letra la rehabilitación y contento con lo que he hecho desde que me operaron, que ya tiene tres semanas y poquito. Estamos dándole para adelante, siempre positivos para poder regresar. Es un momento difícil, pero sacándole el lado bueno, sabiendo que por algo pasan las cosas y convencido de que viene algo mejor .

▲ El mexicano –con chamarra negra– se recupera de una cirugía en el cráneo, tras un choque de cabezas con el brasileño David Luiz el pasado 29 de noviembre. Foto @WolvesEspanol

Contento al lado de su hija Arya, su esposa Daniela Basso y sus mascotas, Jiménez bromeó sobre su corte de cabello. “Cuando me hicieron la operación me raparon una parte y tenía sólo el copete, entonces decidí emparejar todo, pero ya me creció, llevo 10 días así... Dani me rapó porque hacerlo yo con una mano iba a estar complicado”.

Finalmente, deseó a todos “una feliz Navidad, que la pasen con sus seres queridos, obviamente con todos los cuidados (de sanidad). A pesar de que ha sido un año atípico, complicado, difícil, hay que verle el lado positivo y disfrutar estas épocas porque son para estar con la gente que se aprecia y se necesita.