No, Sí, como legisladores debemos estudiar bien el tema. Es inaceptable que las empresas no cumplan con los derechos del trabajador: antigüedad, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, Seguro Social, Infonavit, jubilación, etcétera. ¡Eso se acabó! Legislaremos para que haya justicia para todos los trabajadores.

¿Subcontratación? ¡No sé, no sé!

Pero espérate tantito, hay legisladores con muchísima experiencia, que han talachado en muchos partidos que opinan que hay que darle chance a las empresas para que se modernicen, para que sean competitivas. No sé, hay que discutirlo. Unos compas decían en la mañana que ya todo se arregló allá arriba. A ver cómo termina esto. Dicen otros colegas que a ver si no salimos con nuestra batea de babas. Espero que no.

Piezas dramáticas del cineasta Jorge Fons