Con ella inició una fecunda tradición de escritores interesados en fijar literariamente las dictaduras latinoamericanas y que aún no termina, pues la tentación autoritaria ejercida a golpes o dulcificada con prebendas continúa siendo la ponzoña que aún envenena a nuestras sociedades.

ice la leyenda que el editor Carlos Barral no quiso publicar Cien años de soledad, pero al tardar tanto en desmentir la versión quedó fija en el imaginario. Frecuentemente resucita esa leyenda como un Lázaro perene y nos recuerda que lo que sí rechazó publicar fue Mafalda, de Quino, y Apocalípticos e integrados, de Umberto Eco.

Ese cuento que fue el germen de El señor presidente y se convirtió en el primer capítulo de la novela.

Escribe Mario Vargas Llosa –en un texto publicado en la Edición Conmemorativa de la Real Academia de la Lengua de El señor presidente– que todos los personajes que aparecen en el libro, militares, jueces, políticos, ricos y pobres, poderosos y miserables, son la encarnación misma del mal .

Así como en los 20 de París, un grupo de escritores ideó en 1967 llevar a la ficción las dictaduras: Carlos Fuentes escribiría sobre Santa Anna, Vargas Llosa sobre Manuel A. Odría, Carpentier de Gerardo Machado, Cortázar de Perón, Monterroso de Somoza y Roa Bastos del Dr. Francia.

El proyecto no se hizo como esperaban, pero la idea fecundó: Carpentier publicó El recurso del método, García Márquez El otoño del patriarca y El general en su laberinto, Roa Bastos Yo el suprem o y Vargas Llosa La fiesta del chivo.

Hace 30 años, en el Encuentro por la libertad organizado por Octavio Paz, Mario Vargas Llosa habló nuevamente de las dictaduras: “Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas… encaja en esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. México es la dictadura perfecta. La dictadura no es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México, es la dictadura camuflada.

El caso mexicano, señalaba Vargas Llosa, tenía características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido .

Yo no creo, decía Vargas Llosa, que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual sobornándolo de una manera muy sutil .