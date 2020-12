“El rigor y la calidad han estado por encima de cualquier cosa, esa ha sido mi elección. Todo el cine es importante, pero me he enfocado en contar historias, descubrir talento y hacer equipo, porque nadie hace cine solo.

La cineasta recuerda que entró de lleno al mundo del cine en 1968, “y ya llevo más de 50 años haciendo cine, me he dedicado de tiempo completo a él.

Mi carrera ha ido siempre de la mano del gran talento; ofrecer un cine de calidad ha sido mi objetivo y labor. Este premio reconoce el trabajo de un productor, pues a veces no se entiende bien lo creativo que es producir. Estoy muy contenta de haber hecho películas que valen la pena , reiteró la galardonada.

Fue una gran sorpresa , añadió Navarro, estoy emocionada y me siento muy agradecida, sobre todo en este año tan difícil y triste, cuando perdimos a Paul Leduc (fallecido el 21 de octubre), con quien me inicié en los largometrajes. En parte, es festejar con él este premio .

“Estos meses han sido durísimos para el cine, estamos desesperados por seguir adelante, ojalá salgamos pronto de esta pandemia que nos tiene prácticamente paralizados, pero el cine no va a morir ni su calidad.

Contar historias es importantísimo. Nuestro cine es el reflejo de nuestra cultura y pensamiento y su calidad se ha reconocido en todos los festivales internacionales. Espero que, aun en confinamiento, podamos seguir trabajando en proyectos, porque el cine comienza por el guion; entonces, encerraditos, hay que dedicarse mucho a trabajar en buenas historias, así podremos ganar y darle la vuelta a estos tiempos, para que cuando se pueda, regresemos a filmar. No hay que parar .

La SC detalló que este reconocimiento especial del actual Consejo de Premiación sienta un precedente en el Premio Nacional de Artes y Literatura, ejerciendo las facultades legales y permitidas del consejo, en su carácter de máximo órgano, para compensar y visibilizar a creadores y creadoras .

En la reunión del consejo, que se realizó ayer de manera virtual, la cineasta María Novaro fue quien presentó el perfil de la galardonada y afirmó: Bertha Navarro es simplemente lo mejor que le ha pasado al cine mexicano en los pasados 50 años. Ha estado siempre atrás, no en el frente. Me parece muy importante reconocerla. Sin ella no entenderíamos el cine de calidad, independiente, de autor que ha habido en México, y fue indudablemente quien lo impulsó y ha seguido impulsando. También, es muy importante que fue la primera mujer y ha hecho escuela. Al día de hoy, el área cinematográfica donde hay mayor igualdad es en la producción .

Navarro destacó que es muy importante que cada vez más se valore el trabajo de las mujeres en las artes y en todo ámbito. Cada vez somos más mujeres haciendo buen cine, y eso me da mucho orgullo, pues cuando empecé éramos muy poquitas. Estoy para todas ellas y ellas para mí. Las cineastas unidas vamos a seguir trabajando juntas .