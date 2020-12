Mónica Conde, directora de Ambiente Plástico, explicó que durante la pandemia los plásticos han sido parte esencial para la vida moderna y para los cuidados de la salud, pues se han utilizado para fabricar caretas faciales o para llevar comida que mantuvieron a los restaurantes a flote durante el confinamiento, incluso se utiliza en los aplicadores para realizar las pruebas de Covid-19 o en las jeringas que, en su momento, servirán para aplicar las vacunas.

Los plásticos son tan importantes para la humanidad que no se deben tomar decisiones de futuro basadas en prejuicios, sin conocer a fondo datos y hechos científicos. Remplazar plásticos por otros materiales, sin profundizar en un verdadero análisis de su ciclo de vida, puede ocasionar más daño que bien .