a cultura es un elemento importante de las naciones modernas, tanto que la doctrina jurídica relativa a los asuntos estatales comienzan a verla como uno de los componentes centrales de los estados, junto con la población, el territorio y el gobierno. En ello incide la constatación de que la mayoría de los estados tienen una composición pluricultural. Acorde con las nuevas concepciones culturales, el derecho internacional ha establecido un conjunto de normas que conciben la cultura como un derecho humano universal y se han protegido los elementos identitarios de las comunidades culturales que existen en los estados, particularmente los pueblos indígenas. En América Latina la mayoría de los estados se han declarado multi o pluriculturales y, aunque tales declaraciones no han ido acompañadas de las políticas e instituciones que permitan que los efectos de esa realidad se materialicen, han servido para ir creando conciencia del problema y, en muchos casos, para defender derechos.

México no ha sido ajeno a esas tendencias. En 1994 se estableció constitucionalmente la composición pluricultural de la nación con sustento en sus pueblos indígenas, en 2001 se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, su autonomía y algunos derechos que no afectaran al capital, entre ellos el de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su identidad cultural ; en 2009 se reconoció el derecho de todos los mexicanos de acceder a la cultura y el acceso a los bienes culturales, quedando como obligación del Estado establecer los mecanismos para lograrlo. En varios casos el asunto no ha quedado en meras declaraciones porque algunas leyes han desarrollado las disposiciones constitucionales.