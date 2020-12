–Sí. El caso ante la comisión se litiga allá y no se puede acudir a otro organismo internacional porque, por principio, donde se interpone ahí se litiga. Sin embargo, pensamos que hay una buena disponibilidad de la CIDH, no porque tengan buen corazón, sino porque el caso Acteal está muy bien documentado, desarrollado, con elementos de prueba muy contundentes con los que, sin lugar a dudas, se demuestra la responsabilidad del Estado mexicano en la matanza.

El Estado mexicano no ha podido señalar quiénes son los autores intelectuales, la cadena de mando que se utilizó para cometer la masacre y las violaciones graves a derechos humanos, antes de la masacre. Seguimos viviendo en completa impunidad porque no ha habido justicia agregó.

Aseguró que al igual que con los anteriores priístas y panistas, con el actual gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación, no ha habido ningún cambio, sólo quieren tapar la impunidad que se está viviendo, pero eso no es un cambio, no es una reparación integral que vaya encaminada a reconocer la responsabilidad y el contexto en que se desarrollan las graves violaciones a los derechos humanos, que no sólo se hable de indemnización o de proyectos para las comunidades, sino de una verdadera justicia para que hechos como los de Acteal jamás se repitan en ninguna parte .