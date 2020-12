En el anuncio del oficio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que invitará al resto de los dirigentes partidarios a hacer lo propio. “Es el momento de demostrar que realmente nos interesa la gente, que tenga salud, y no vamos a poner por delante intereses políticos… Para Morena no hay nada más valioso que la salud de los mexicanos”, agregó.

Advertimos, agregó, que era un momento en que el Estado debería contar como nunca con capacidad de comunicación para orientar a toda la población de la mejor manera sobre cómo protegerse del virus.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama dio a conocer esta cifra de casi 11.5 de promocionales perdidos, al explicar que diariamente el Estado ha dejado de transmitir 52 mil spots.

De ellos, añadió, más de 46 mil le corresponden al Poder Ejecutivo y 6 mil 34 al INE, puntualizó. Esos 46 mil que hoy no se tienen por decisión unilateral del Ejecutivo estarían al servicio del interés público, del cuidado de la salud, pero se cedieron al interés particular de televisoras y radiodifusoras.

Por su lado, las representaciones del PAN y el PRD acusaron al gobierno federal de pretender acallar a la oposición con esa solicitud, la cual en todo caso debería ser del Consejo Nacional de Salubridad y no de un funcionario de Presidencia. A petición de la panista, se transmitió en la sesión un video de 2017, en el que aparece el ex representante de Morena, Horacio Duarte, manifestándose contra la cesión de tiempos.

Luego de que la oposición acusó a Morena de tener un discurso cuando es gobierno y otro cuando no, su representante respondió que si no quieren dejar sus espacios, que no lo hagan.

El PRD dejó en claro que no cederá sus tiempos hasta conocer cómo se utilizarían.