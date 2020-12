En su conferencia matutina, llamó a la empresa canadiense Americas Gold and Silver a acatar la decisión ya tomada de los trabajadores de afiliarse al Sindicato Minero liderado por Napoleón Gómez Urrutia, pues el informe que le presentaron indica que la compañía no quiere reconocer a la organización sindical. Eso ya no le corresponde a la empresa decidirlo, porque tenemos que respetar la voluntad de los trabajadores , insistió.

El Estado mexicano, reiteró, dejó de ser el principal violador de los derechos humanos como lo fue en el pasado. No a la tortura, no a las masacres, no al exterminio, no a la fabricación de delitos, todo eso se termina. Es un compromiso, es una convicción en mi carácter de comandante de las fuerzas armadas, no voy nunca a dar la orden de que se reprima al pueblo , dijo el presidente López Obrador.

Al detallar los ahorros logrados en su administración, dijo que tan sólo por el cobro de impuestos que no pagaban los que se sentían influyentes se han recuperado 800 mil millones de pesos, mientras que por no permitir el huachicol se han generado ahorros por 119 mil 156 millones de pesos, lo que representa 159 millones de ahorro diario.