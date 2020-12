José Antonio Román y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 22 de diciembre de 2020, p. 3

Al abundar sobre la conversación telefónica del pasado fin de semana con el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se planteó continuar de manera conjunta con la propuesta de su gobierno de apoyar a Centroamérica y el sur de México, además de que se habló de un trato de iguales y un respeto a la soberanía .

Indicó que no hay nada qué temer, las relaciones son muy buenas con el actual gobierno de Estados Unidos, y no hay nada que indique, no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden .

Al preguntarle en su conferencia matutina sobre las políticas en materia de energías limpias, declaró que son temas que no se han abordado con quien encabezará el próximo gobierno estadunidense, y agradeció al presidente Donald Trump no haber insistido en el tema: nunca me lo planteó, no se habló de ello, fue respetuoso, y no sólo en eso, sino en otros asuntos también. No hubo injerencia en asuntos internos .

De paso expuso que cuando se realizó la detención de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional –cuyas investigaciones, indicó, no se informaron a México, pese a la relación de cooperación en materia de seguridad–, el caso llevó a una nota diplomática por parte de México, tras lo cual acordaron reponer el procedimiento. Incluso, ahí mismo durante la conferencia en Palacio Nacional, López Obrador dio instrucciones para que la cancillería mexicana difundiera el contenido de dicha nota, hecho que pasó poco después.