Ahora, quien invierte en efectivo tiene que demostrar que el dinero lo obtuvo de actividades lícitas en las que pagó los impuestos correspondientes. Si no comprueba estos movimientos, los distribuidores de autos, los notarios o los bancos no deben aceptar las transacciones porque están fuera de la ley.

El gran problema con la propuesta de Ricardo Monreal es que obliga al Banco de México a cometer el ilícito que las leyes no les permiten a los particulares. Si algún banco, digamos Banco Azteca, ya recibió uno o 10 millones de dólares de un cliente y no está claro de donde provienen esos recursos, el banco central los tendrá que intercambiar por pesos sin poder rechazarlos y sin investigar su procedencia. Hay que señalar que más de 99 por ciento de las remesas de trabajadores no entran al país en efectivo, por lo que ése no es el problema.

Lo que tiene que evitar la nueva ley es que el Banco de México incorpore al mercado financiero formal miles de millones de dólares producto de los negocios ilegales.

miguelpineda.ice@hotmail.com