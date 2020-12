E

n cuestión de tres semanas, el presidente López Obrador actualizó las cifras que él mismo divulgó el pasado 2 de diciembre, cuando informó sobre el ahorro gubernamental derivado de la lucha contra la corrupción y la decisión de desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal . En aquella fecha dijo que en dos años de gobierno sumó un billón 300 mil millones de pesos, equivalente a cerca de 22 por ciento del presupuesto para 2020.

Ya esa cantidad era lo suficientemente atractiva como para presumirla, pero ayer Andrés Manuel recalculó su propia numeralia e informó que nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, como un billón 500 mil millones en el tiempo que llevamos (en el gobierno), un billón 500 mil millones. Sólo cobrando los impuestos que no pagaban los que se sentían influyentes hemos acumulado, hemos recuperado 800 mil millones de pesos .

La limpieza es a fondo, dijo el mandatario, aunque lleva tiempo, porque donde se apriete sale pus: estaba podrido el gobierno: aduanas, migración, puertos, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios, contratos de obra, adquisiciones, reclusorios y un largo etcétera; pero ahí vamos limpiando, porque de esa manera es que se va a moralizar al país y el gobierno debe de poner el ejemplo. Y la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole ético, sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo; cuando hay corrupción, todo se va por el caño, todo el presupuesto, y no alcanza. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde .

Un billón 500 mil millones recuperados no es una cantidad menor, porque, como dice el mandatario, “se está demostrando que no hace falta endeudar al país ni aumentar impuestos; no hace falta que haya gasolinazos. Se pueden atender las necesidades de la gente si no hay corrupción, si no hay impunidad”.

Entre la numeralia que divulgó ayer, López Obrador informó que por combatir el huachicol en Pemex el ahorro ha sido cercano a 120 mil millones (una cantidad que antes se repartía mayoritariamente entre los machuchones de la ex paraestatal y amigos asociados y, en una proporción mínima, entre los que ordeñaban los ductos directamente y arriesgaban la vida) y en el caso de la compra de insumos para la generación de la energía eléctrica también ha sido muy considerable el ahorro”.