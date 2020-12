El grupo brasileño Odebrecht decidió cambiar su nombre comercial y a partir de ahora se llamará Novonor, después de haberse visto implicado en escándalos de corrupción en diferentes países de América Latina, incluido México. No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra. Pasado es exactamente lo que es, pasado , señaló en un comunicado Mauricio Odebrecht, accionista mayoritario del grupo. Odebrecht fue la empresa más investigada por la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a la cárcel a miembros de la élite política y empresarial brasileña y de algunos países de Latinoamérica. Novonor (¿honor?) controlará las seis empresas del grupo que emplean a cerca de 25 mil trabajadores y participan en los sectores de ingeniería y construcción; movilidad urbana, carreteras, petróleo y gas; así como inmobiliario, petroquímica y la industria naval. Aquí, los implicados siguen libres, con excepción del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que disfruta de una prisión sin rejas. De lujo, pues.

Cubrebocas

Ante la pregunta de un usuario de por qué el presidente no usa cubrebocas, el subsecretario de Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, en un video de TikTok respondió: Esa pregunta, por favor hágansela al Presidente directamente. Yo entro a las conferencias de todos los días a las 7 con cubrebocas, doy el saludo con cubrebocas, me lo quito para la conferencia porque estoy a sana distancia de todos los demás, y me lo pongo al cerrar para promover el cubrebocas, son dos cosas; pregúntaselo a él, yo no voy a responder por él .

A lo largo de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, López-Gatell dijo que medidas coercitivas, como obligar al uso de cubrebocas, podrían resultar contraproducentes. En Estados Unidos, el presidente Biden y su esposa, quienes siempre se han mostrado con cubrebocas en público, ayer recibieron la vacuna.

Twiteratti

Sólo en el siglo XXI, por la SEP pasaron personas señaladas por crímenes de lesa humanidad y desvíos de miles de millones de pesos. Eso no les molestó tanto como que llegara una docente de carrera con doble maestría en educación. Dice mucho de los conservadores molestos.

