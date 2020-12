Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 22 de diciembre de 2020, p. 27

Naucalpan, Méx., En sesión extraordinaria virtual, el cabildo aprobó la modificación del plan de desarrollo urbano municipal, con 13 votos a favor: nueve de Morena, tres del Partido Revolucionario Institucional y uno del Partido Encuentro Social.

Los regidores que dieron su aval argumentaron que es una oportunidad para el crecimiento urbano ordenado y el derecho a la vivienda digna , pero los que se manifestaron en contra afirmaron que se prevé la urbanización de mil 200 hectáreas sin garantizar abasto de agua, obras ni servicios.

Durante la sesión hubo señalamientos en contra de líderes que fueron acusados de malinformar a la población con miras a los comicios de junio de 2021, cuando se renovará la alcaldía.

No habrá ningún cambio de uso de suelo en Ciudad Satélite, no habrá suelo mixto , insistió la regidora Angélica del Valle (también dirigente del PRI en Naucalpan), quien apoyó la aprobación de las modificaciones al plan y destacó: No va a haber nada de eso; no hay que confundir .

La alcaldesa Patricia Durán Reveles encabezó el pase de lista morenista en favor del proyecto, seguida de los votos del primer síndico, Maximiliano Alexander, y de regidores del PRI. En tanto, ediles del Partido Acción Nacional expusieron que en Naucalpan no está garantizado el suministro de agua para nuevos desarrollos, ni servicios ni obras públicas.